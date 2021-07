Covid, Tagliaferri: La 'Notte Rosa' sarà tra le cause della Dad

La 'Notte Rosa' in Riviera sarà tra le cause del ritorno alla didattica a distanza nelle scuole dell'Emilia-Romagna a settembre. E' il vaticinio di Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che attacca a testa bassa la Giunta Bonaccini. 'Ci risiamo', sferza l'esponente Fdi, che parla diInvece, accusa Tagliaferri, si sono visti 'assembramenti ludici e non rispetto delle norme sulla sicurezza sanitaria. Le conseguenze? Boom di contagi e di ricoveri'.Secondo Tagliaferri, insomma, 'sembra di rivivere l'estate 2020, quella dei libri in spiaggia, dei discopub pieni stracolmi e delle mascherine diventate un optional. Altro che 'stessa spiaggia stesso mare', qui siamo a ripetere gli stessi errori di 12 mesi fa, con laSecondo il consigliere Fdi, dunque, 'come sempre a pagare il conto sarà la scuola, ovvero il futuro dei nostri figli. Non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma tutto lascia supporre che andrà a finire come nel 2020: dopo una falsa ripartenza, la scuola verrà risucchiata nella didattica a distanza'.