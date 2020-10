'Covid, ulteriori ritardi all'hub terapia intensiva del Policlinico'

'Contrariamente a quanto sostenuto in sede di presentazione del progetto, apprendiamo il perpetrarsi di ritardi ingiustificati relativamente ai lavori per la realizzazione dell’Hub di terapia intensiva presso il Policlinico di Modena'. Ad affermarlo in una nota è il presidente provinciale di FdI Ferdinando Pulitanò.

'Con Hub nazionale e regionale delle terapie intensive si intende una struttura a rete di supporto alle terapie intensive regionali, per fronteggiare tutte le situazioni previste e accogliere pazienti dagli altri ospedali nella fase di ritorno alle proprie funzioni ordinarie. Sottolineando inoltre che la spesa complessiva dell’intervento sui sei ospedali regionali sarà di 26 milioni di euro dei quali quasi 13 milioni soltanto per la provincia di Modena. All'interno di un atto ispettivo del 28 agosto 2020, il consigliere regionale Michele Barcaiuolo aveva chiesto alla Giunta delucidazioni in merito ad una comunicazione, poi smentita dai fatti, che elogia il progetto dando tempi di realizzazione certa ed escludendo qualsiasi forma di disagio all'interno della struttura per utenti e personale. Riportando, a tal proposito, le dichiarazioni di Azienda e Direttore del Servizio Unico Attività Tecnico Patrimoniali, rilevando come i cantieri in essere abbiano, contrariamente a quanto sostenuto in fase iniziale, interdetto alcune uscite di emergenza e percorsi di accesso al Policlinico così come la data di previsione di fine cantiere posticipata al mese di ottobre. Ad oggi – evidenzia il Presidente Provinciale di FdI Ferdinando Pulitanò – il cantiere presenta ulteriori ritardi e pare, da segnalazioni ricevute, che il termine dei lavori dovrà ulteriormente slittare”.