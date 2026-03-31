Policlinico, completati lavori di ripristino dell’area verde a fianco del Com: nuovi posti riservati ai pazienti

L’Azienda ospedaliera di Modena, come preannunciato, ha completato in questi giorni la manutenzione dell’area, impropriamente identificata come Parcheggio Com. L’area, infatti, è classificata come “verde” e, pertanto, non può essere trasformata in un parcheggio attrezzato.

'Per tale ragione, l’Azienda è impegnata a una prima rimodulazione e ad un importante ampliamento dell’offerta di parcheggi da riservare ai pazienti del Centro Oncologico Modenese, che verrà resa nota nei dettagli nelle prossime settimane - si legge in una nota -. Si conferma che l’Azienda sta lavorando con il Comune di Modena per un complessivo ripensamento della viabilità e dei parcheggi del Policlinico di Modena'.