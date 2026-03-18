L'Azienda ospedaliera: 'Parcheggio Com? In realtà è area verde e non può essere sigillata'

'In merito alle segnalazioni relative alle condizioni del parcheggio a servizio del Centro Oncologico Modenese, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ringrazia Associazione Angela Serra per l’attenzione e la proposta avanzata, che testimonia una sensibilità condivisa verso i bisogni dei pazienti. L’Azienda è consapevole delle criticità evidenziate che rappresentano da tempo un elemento di criticità per i pazienti e i loro familiari, in particolare per coloro che presentano problemi di mobilità'. Così in una l'Aou.
'Negli anni sono stati effettuati interventi periodici di manutenzione dell’area, che tuttavia non possono essere risolutivi rispetto a una problematica più ampia e strutturale. Il tema, infatti, non è di natura economica, ma riguarda la disponibilità e l’individuazione di spazi adeguati da destinare stabilmente a parcheggio; l’area che oggi viene impropriamente identificata come “Parcheggio Com” è in realtà un’area classificata come area verde e pertanto non può essere sottoposta a lavori di sigillazione della superficie - continua l'Azienda -. Per questo, l’Azienda sta lavorando con il Comune di Modena per una soluzione strutturale. Parallelamente, sono in corso analisi tecniche per verificare la possibilità di recuperare e destinare a parcheggio ulteriori aree limitrofe al Com, oggi non utilizzate o non pienamente valorizzate per funzioni sanitarie, con l’obiettivo di incrementare i posti disponibili per i pazienti.
'Per sistemare il parcheggio a servizio del Centro Oncologico Modenese non serve nessuna autorizzazione del Comune che non è proprietario dell'area, ma è naturalmente in contatto e in relazione con l'Azienda Ospedaliero Universitaria per affrontare in modo organico tutte le questioni relative ai parcheggi ospedalieri. Riunioni recenti si sono tenute tra la direzione amministrativa dell'AOU e la Giunta, vicesindaco Francesca Maletti con l'assessore Carla Ferrari e tecnici comunali.