'Aggressione al Ps del Policlinico: che fine ha fatto il Patto per Modena sicura?'

Il vicecapogruppo e responsabile sicurezza Stefano Manicardi assieme al medico e consigliere comunale del Partito Democratico cittadino Francesco Fidanza sono intervenuti nei giorni scorsi esprimendo una ferma condanna in merito all’aggressione subita dall’operatore sanitario presso il pronto Soccorso del Policlinico di Modena.
“Il Partito Democratico esprime la più ferma condanna per la grave aggressione avvenuta al pronto soccorso e manifesta piena solidarietà all’infermiere vittima di questo inaccettabile episodio di violenza - scrivono Manicardi e Fidanza -. Chi lavora ogni giorno nei nostri ospedali e nei servizi di emergenza rappresenta un presidio fondamentale per la salute pubblica e per la coesione sociale. Aggredire un operatore sanitario significa colpire l’intera comunità, oltre che mettere a rischio il funzionamento di servizi già sottoposti a forte pressione. Episodi come questo non possono essere derubricati a fatti isolati e richiamano una responsabilità collettiva e istituzionale nel rafforzare le condizioni di sicurezza per chi opera in prima linea. E' necessario continuare a investire su organici adeguati, formazione, presidi di sicurezza e strumenti di prevenzione, oltre a migliorare l’organizzazione dei servizi per ridurre tensioni e tempi di attesa che spesso fanno da detonatore. Allo stesso tempo, è giusto riconoscere il lavoro importante che a Modena viene svolto dai servizi sociali, presenti e attivi sul territorio.
Parole che oggi vengono però criticate dal consigliere comunale dottoressa Maria Grazia Modena.
'L’aggressione subita da un infermiere al Pronto Soccorso del Policlinico di Modena è un episodio grave e inaccettabile.
'C’è però un secondo livello del problema, che il comunicato del PD ignora completamente. Il 15 gennaio 2026 — appena tre mesi fa — il Sindaco Massimo Mezzetti e la Prefetta Fabrizia Triolo hanno firmato il rinnovo del Patto per Modena Sicura, un accordo istituzionale che impegna Prefettura e Comune su un sistema integrato di sicurezza urbana. Quel documento — che rinnova un’intesa attiva in forma continuativa dal 1998 — prevede esplicitamente: il potenziamento della videosorveglianza cittadina; il controllo coordinato del territorio anche nelle ore serali e notturne nelle zone a rischio; il presidio della Polizia Locale nelle aree più critiche; il contrasto ai fenomeni di insicurezza urbana, tra cui liti e conflitti sul territorio; la cabina di regia semestrale tra Prefettura, Questura, Carabinieri e Comune per monitorare l’andamento della delittuosità e aggiornare le priorità di intervento. Queste non sono promesse future: sono impegni già assunti, nero su bianco, dal sindaco in carica. La domanda che ModenaperModena pone all’amministrazione è dunque molto concreta: a che punto è l’attuazione di questi impegni? La cabina di regia si è riunita? Il sistema di videosorveglianza è stato potenziato nelle aree critiche? I servizi coordinati nelle ore notturne sono stati attivati? Il PD contrappone prevenzione a contrasto come se fossero due filosofie incompatibili. Non lo sono. Il Patto per Modena Sicura le considera entrambe necessarie e complementari — e lo fa sulla base di un quadro normativo già esistente, dalla legge 121/81 al decreto sicurezza delle città del 2017, dal T.U.E.L. alla normativa regionale dell’Emilia-Romagna in materia di sicurezza integrata. Strumenti di presidio del territorio, ordinanze del Sindaco, misure di prevenzione previste dal D.L. 14/2017: tutto questo esiste già. Non servono nuove leggi né nuovi fondi per cominciare ad applicarli con maggiore continuità e fermezza. Un territorio presidiato, con regole applicate e comportamenti sanzionati, è anche un territorio in cui si riducono le condizioni che rendono possibile l’escalation violenta — nei pronto soccorso come nelle strade'.
'La solidarietà agli operatori sanitari si esprime anche così: non con dichiarazioni di principio, ma con politiche coerenti. Non basta firmare un Patto per Modena Sicura e poi invocare più risorse per il sociale come se nulla fosse stato già deciso. Non basta riconoscere che il sistema di welfare “non è ancora sufficiente” senza spiegare perché, dopo anni di gestione diretta, non lo sia ancora.
ModenaperModena chiede all’amministrazione un rendiconto puntuale sull’attuazione del Patto firmato a gennaio, una verifica trasparente sull’efficacia della rete di cooperative e servizi sociali attivi sul territorio, e l’attivazione immediata di tutti gli strumenti di presidio e controllo già previsti dalla normativa vigente e dagli accordi istituzionali sottoscritti. La sicurezza non si costruisce a parole. Si costruisce con atti concreti, misurabili e verificabili' - chiude Maria Grazia Modena.