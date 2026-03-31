Aggressione ai danni di un infermiere del triage del Policlinico di Modena. Il fatto è avvenuto lunedì pomeriggio 30 marzo: il sanitari è stato colpito da un calcio ed un pugno sferrati da un 53enne in evidente stato di ebbrezza, poi arrestato dalla polizia. L’infermiere ha riportato una prognosi di venti giorni. L'aggressore oggi è stato processato per direttissima e il giudice ha disposto l’obbligo di firma. 'L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena condanna fermamente l’aggressione, avvenuta, ieri pomeriggio al Pronto Soccorso del Policlinico di Modena, ai danni di un infermiere esperto, del triage che ha subito ferite guaribili in venti giorni - si legge in una nota -. La professionalità del personale del PS ha consentito di contenere l’aggressore ed evitare che ferisse i pazienti in attesa e i loro famigliari'.
Modena, infermiere aggredito da un paziente con calci e pugni: 20 giorni di prognosi
L'aggressore era in stato di ebbrezza: oggi è stato processato per direttissima e il giudice ha disposto l’obbligo di firma
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