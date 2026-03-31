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Modena, Patto di sindacato Seta: dal Comune consulenza da 10mila euro per recepire le indicazioni della Corte dei Conti

Modena, Patto di sindacato Seta: dal Comune consulenza da 10mila euro per recepire le indicazioni della Corte dei Conti

In vista del braccio di ferro politico con la Regione Emilia Romagna, il Comune di Modena con una recente determina ha deciso di appellarsi ai tecnici

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L'obiettivio è quello di 'svolgere un'attività di studio e consulenza in materia di diritto delle società pubbliche, e verifichi le modalità di recepimento delle indicazioni espresse dalla Corte dei Conti in

merito alla configurazione della governance di Seta Spa, in particolare con riferimento alla possibilità di costituire un patto di sindacato per esercitare il controllo della società'. Il tema del futuro del trasporto pubblico regionale è ancora al centro della politica locale e, in vista del braccio di ferro politico con la Regione Emilia Romagna, il Comune di Modena con una recente determina ha deciso di appellarsi ai tecnici per arrivare a un patto di sindacato che metta nero su bianco l'esigenza di un controllo pubblico di Seta.

Nello specifico l'incarico è stato conferito all'avvocato Giuseppe Piperata con durata 30 giorni (dal 30/03/2026 al 29/04/2026) per un compenso complessivo di 9.516 euro.

Piperata è professore ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università IUAV di Venezia e avvocato cassazionista a Bologna.

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