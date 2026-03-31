L'Associazione Volontari Ospedalieri compie 40 anni e colora le fontane più belle

Fondata nel 1986, l’Associazione è oggi composta da circa 200 volontari che prestano servizio con continuità nelle principali strutture sanitarie del territorio: Policlinico di Modena, Ospedale Civile di Baggiovara e Ospedale di Sassuolo, dove offrono ascolto, compagnia e piccoli gesti di aiuto ai pazienti ricoverati e ai loro familiari.
Il volontariato AVO non è un’assistenza sanitaria, ma una presenza umana fatta di tempo, attenzione e relazione, capace spesso di alleviare la solitudine che accompagna i momenti di fragilità.
Tra le esperienze più significative degli ultimi anni vi è la partecipazione dei volontari AVO al progetto “Dementia Friendly Hospital” presso la Geriatria dell’Ospedale Civile di Baggiovara, primo ospedale in Italia ad avere ricevuto questo importante riconoscimento. In questo contesto i volontari affiancano il personale sanitario nelle attività di relazione e stimolazione rivolte ai pazienti anziani con disturbi cognitivi, contribuendo a rendere l’ambiente ospedaliero più accogliente e attento alle esigenze dei pazienti, oltre che di sostegno per i familiari che li accompagnano.
Negli ultimi anni, l’impegno di AVO Modena si è progressivamente esteso anche al territorio, con attività di relazione, supporto e accoglienza in diversi servizi socio-sanitari.
Accanto a queste attività, AVO Modena è impegnata anche nella promozione della cultura del volontariato tra i giovani, collaborando con il Centro Servizi per il Volontariato e il Comune di Modena nelle attività delle Officine della Solidarietà, in percorsi di sensibilizzazione nelle scuole e accogliendo studenti delle scuole superiori in percorsi di stage, offrendo loro l’opportunità di conoscere da vicino il valore della solidarietà e della presenza accanto alle persone più fragili.
Per celebrare questo importante traguardo e ringraziare simbolicamente la città che in questi quarant’anni ha sostenuto AVO Modena, mercoledì 1° aprile 2026 le fontane di Largo Garibaldi e di Piazza Roma saranno illuminate di verde e rosso, i colori simbolo dell’Associazione.
L’iniziativa apre il programma di eventi organizzati per i 40 anni di AVO Modena, un percorso che nel corso dell’anno coinvolgerà non solo
Chi desidera conoscere più da vicino l’esperienza del volontariato di AVO Modena ODV o ricevere informazioni su come diventare volontario può contattare l’Associazione a info@avomodena.it