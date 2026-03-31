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L'Associazione Volontari Ospedalieri compie 40 anni e colora le fontane più belle

L'Associazione Volontari Ospedalieri compie 40 anni e colora le fontane più belle

Mercoledì 1 aprile in Largo Garibaldi e Piazza Roma

2 minuti di lettura
Mercoledì 1 Aprile 2026 AVO Modena ODV – Associazione Volontari Ospedalieri celebra 40 anni di presenza accanto alle fragilità nella comunità modenese.
Fondata nel 1986, l’Associazione è oggi composta da circa 200 volontari che prestano servizio con continuità nelle principali strutture sanitarie del territorio: Policlinico di Modena, Ospedale Civile di Baggiovara e Ospedale di Sassuolo, dove offrono ascolto, compagnia e piccoli gesti di aiuto ai pazienti ricoverati e ai loro familiari.

Il volontariato AVO non è un’assistenza sanitaria, ma una presenza umana fatta di tempo, attenzione e relazione, capace spesso di alleviare la solitudine che accompagna i momenti di fragilità.
Tra le esperienze più significative degli ultimi anni vi è la partecipazione dei volontari AVO al progetto “Dementia Friendly Hospital” presso la Geriatria dell’Ospedale Civile di Baggiovara, primo ospedale in Italia ad avere ricevuto questo importante riconoscimento. In questo contesto i volontari affiancano il personale sanitario nelle attività di relazione e stimolazione rivolte ai pazienti anziani con disturbi cognitivi, contribuendo a rendere l’ambiente ospedaliero più accogliente e attento alle esigenze dei pazienti, oltre che di sostegno per i familiari che li accompagnano.

Negli ultimi anni, l’impegno di AVO Modena si è progressivamente esteso anche al territorio, con attività di relazione, supporto e accoglienza in diversi servizi socio-sanitari.
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I volontari AVO sono oggi presenti anche presso la CRA Guicciardini di Modena, la CRA Virgo Fidelis di Bologna, nel progetto “Spezza l’attesa” nel Pronto Soccorso del Policlinico, presso il servizio di Continuità Assistenziale (ex guardia medica) della Casa della Comunità GP Vecchi, al centro vaccinale Ausl di Strada Minutara e nel servizio di prima accoglienza sanitaria Ausl per migranti.

Accanto a queste attività, AVO Modena è impegnata anche nella promozione della cultura del volontariato tra i giovani, collaborando con il Centro Servizi per il Volontariato e il Comune di Modena nelle attività delle Officine della Solidarietà, in percorsi di sensibilizzazione nelle scuole e accogliendo studenti delle scuole superiori in percorsi di stage, offrendo loro l’opportunità di conoscere da vicino il valore della solidarietà e della presenza accanto alle persone più fragili.

Per celebrare questo importante traguardo e ringraziare simbolicamente la città che in questi quarant’anni ha sostenuto AVO Modena, mercoledì 1° aprile 2026 le fontane di Largo Garibaldi e di Piazza Roma saranno illuminate di verde e rosso, i colori simbolo dell’Associazione.
L’iniziativa apre il programma di eventi organizzati per i 40 anni di AVO Modena, un percorso che nel corso dell’anno coinvolgerà non solo
i volontari dell’Associazione ma l’intera cittadinanza, con momenti pubblici di incontro e riflessione sul valore della presenza, della relazione e della cura nella comunità.
Chi desidera conoscere più da vicino l’esperienza del volontariato di AVO Modena ODV o ricevere informazioni su come diventare volontario può contattare l’Associazione a info@avomodena.it
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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