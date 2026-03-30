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Pro life a Modena ricordano: 'L'aborto è il più grande attacco alla Pace, lo disse Madre Teresa di Calcutta'

Pro life a Modena ricordano: 'L'aborto è il più grande attacco alla Pace, lo disse Madre Teresa di Calcutta'

'Come sempre lungo questi 40 giorni, tante sono state le testimonianze di persone che ringraziavamo per l'iniziativa e di altre invece che ci attaccavano'

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Si è conclusa sabato 28 marzo, la sesta veglia di preghiera per la fine dell'aborto condotta dalla 40days for life davanti al Policlinico di Modena per tutto il periodo di quaresima tutti i giorni dalle 7 alle 19.

'Come sempre lungo questi 40 giorni, tante sono state le testimonianze di persone che ringraziavamo per l'iniziativa e di altre invece che ci attaccavano come se questa fosse un'attività liberticida - spiega Mariasole Martucci del comitato Pro Life di Maranello - Quello però che risulta evidente è che le coscienze si interrogano davanti a questo gesto semplice e forte allo stesso tempo: se è vero infatti che molti manifestano disprezzo è però anche vero che tanti si interrogano sinceramente su questa pratica che sta facendo affondare la nostra società in modo silenzioso ma inesorabile. È utile quindi che questa missione continui per impedire alle coscienze di rimanere indifferenti davanti al dramma che si consuma ogni giorno nei nostri ospedali, per cominciare un percorso di apertura alla vita e di resurrezione della Speranza e della fiducia'.


'A chiusura della veglia poi, i volontari si sono ritrovati sabato 28 marzo in centro per una camminata fino al duomo con canti e testimonianze in varie tappe.

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Diverse voci si sono levate a favore dell'aborto al grido 'Vergognatevi!' ma il corteo, assistito dagli agenti della polizia locale, è arrivato tranquillamente a destinazione leggendo le testimonianze che provenivano da varie parti del mondo e cantando salmi. In contemporanea si svolgeva un'altra manifestazione per la pace in un'altra piazza del centro, che invece ha avuto tutto l'appoggio dell'amministrazione attraverso la presenza di un assessore che ha pronunciato anche un discorso di approvazione degli intenti indiscutibilmente nobili dei manifestanti. Non possiamo però fare a meno di notare che alla base della convivenza pacifica sta l'accoglienza della vita e che per prima madre Teresa di Calcutta rilevò che il più grande attacco alla pace nel nostro tempo è l'aborto... ma evidentemente dobbiamo rilevare che alcuni interventi sono più uguali degli altri'.

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