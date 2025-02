Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il primo provvedimento varato da Michele De Pascale è un vero e proprio attacco alla tasche delle famiglie e delle imprese emiliano romagnole. Non poteva scegliere modo peggiore per dare avvio ad un quinquennio che si preannuncia molto difficile'. Così Mirko De Carli, portavoce nazionale del Popolo della Famiglia, contro la giunta De Pascale dopo l'annuncio della stangata da 400 milioni di nuove imposte.'Michele De Pascale aveva detto che avrebbe portato in Regione l'esperienza maturata negli anni di governo nel Comune di Ravenna: ecco, su questo, purtroppo, ha mantenuto le promesse.Portare al massimo la tassazione è infatti una consuetudine del Partito Democratico - chiude De Carli -. Ci risparmino Inoltre De Pascale e Fabi la favola di salvare la sanità pubblica: chi ha governato e sperperato danari, vedi tra gli ultimi il fallimento dei Cau, in questi anni è lo stesso Partito Democratico. Come Popolo della Famiglia commentiamo negativamente questa manovra, da lacrime e sangue, che vessa cittadini ed imprenditori'.