Dal governo alla piazza e ritorno: a Roma il M5S tenta il rilancio

'Vogliamo uno Stato in cui gli onesti vanno avanti e i furbi no. La giustizia nel nostro Paese significa tutelare chi si comporta correttamente. E dopo tanti ministri opportunisti finalmente abbiamo un ministro della giustizia tutto d'un pezzo e dobbiamo difendere la riforma della prescrizione che dice una sola cosa: non esistono scorciatoie per chi vuole fare il furbo'. Lo afferma Luigi di Maio alla manifestazione contro i vitalizi organizzata dal M5S a Roma. Migliaia i partecipanti arrivati da ogni parte d'Italia, Modena compresa.

'La piazza di oggi va oltre il tema della vitalizi - afferma Bonafede - siamo qui per dire che l'unico privilegio che deve avere un parlamentare è essere portavoce dei cittadini'. Gli fa eco, subito dopo il capo politico del Movimento, Vito Crimi che lancia paletti, anche agli alleati di governo e non solo all'opposizione. 'Ciò che abbiamo fatto prima, nel governo con la Lega, ed oggi, non si tocca. Reddito di cittadinanza, lo spazza-corrotti, l'abolizione dei vitalizi e nessuno deve mettere il becco sulla prescrizione'.