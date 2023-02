Dal sindaco alla segretaria Pd, il silenzio social dei pro-Bonaccini, mentre Bosi plaude

Da sottolineare come l'assessore Bosi sia stato altrettanto sobrio e 'istituzionalmente attento' nei giorni scorsi quando evitò di utilizzare il suo profilo pubblico, orientato sulla comunicazione della sua attività istituzionale da Assessore, per la propaganda politica a favore del proprio candidato o comunque delle primarie PD. Cosa ben diversa, anzi opposta, per il decisamente tranchant sindaco di Modena, Giancarlo Muzzarelli (già solito ad utilizzare il suo profilo da sindaco per la campagna elettorale Pd), che alla vigilia del voto delle primarie si era addirittura lanciato nella pubblicazione di un video spot in prima persona a sostegno di Stefano Bonaccini. Sconfitto poi dalla Schlein. Parti invertite.In tarda mattinata lo stesso profilo FB del sindaco Muzzarelli non riportava alcun messaggio sulle primarie. Nessun commento, nessuna congratulazione, e nessun riferimento a Elly Schlein che gradita o no è comunque la segreteria nazionale del 'suo' partito. Nulla. Fermo, rispetto alle candidature, alla vigilia del voto e alla dichiarazione del sostegno a Stefano Bonaccini condiviso anche con l'assessore alla cultura del Comune di Modena Andrea Bortolamasi, anche il profilo della segreteria cittadina del Partito Democratico, Federica Venturelli.Nemmeno la soddisfazione per una candidata donna.Gi.Ga.