Dal turismo all'ecobonus: il tour virtuale M5S si ferma in Emilia

Dal rilancio del turismo alle novità dell’eco-bonus, dalle misure adottate in questi mesi per far ripartire le nostre imprese fino a quelle per il sostegno dei lavoratori. Sono questi alcuni dei temi che saranno al centro al centro di “Riparte l’Italia”, il tour virtuale del MoVimento 5 Stelle, che domani (lunedì 29 giugno) farà tappa in Emilia-Romagna. A partire dalle 20.30 Danilo Toninelli e Paola Taverna, oltre a cinque sottosegretari, il sindaco di Cattolica Mariano Gennari, senatori e parlamentari, eurodeputati e consiglieri regionali pentastellati della nostra regione, si confronteranno e dialogheranno con i cittadini sui provvedimenti adottati durante l’emergenza sanitaria e sulle iniziative adottate per la ripartenza.

Una piazza virtuale che rappresenta un luogo “sicuro” nel quale dare nuovo slancio al confronto politico sui territori e al tempo stesso dare vita a un dialogo costruttivo sui tanti provvedimenti che Governo e MoVimento 5 Stelle hanno messo in campo in questi mesi: dal Bonus babysitter ai congedi parentali, dal sisma-bonus all’eco-bonus, dalle misure per i lavoratori fino a quelle per le imprese in difficoltà.

A parlarne e a confrontarsi con i cittadini domani in diretta streaming sulla pagina Facebook del MoVimento 5 Stelle saranno, a partire dalle 20.30, la vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni, il sottosegretario all’economia Alessio Villarosa, quello della giustizia Vittorio Ferraresi, Giuseppe L’Abbate per l’agricoltura, Emanuela Del Re per gli affari esteri, Laura Agea per le politiche UE. E poi i portavoce di Camera e Senato Marco Croatti, Gabriele Lanzi, Michela Montevecchi, Maria Laura Mantovani, Stefania Ascari, Giulia Sarti. All’evento parteciperanno anche Sabrina Pignedoli, portavoce al Parlamento Europeo, la capogruppo regionale Silvia Piccinni e il sindaco di Cattolica, Mariano Gennari.

Chiunque potrà seguire l’evento e dare il proprio contributo inviando spunti, domande e video-domande compilando il form online disponibile a questo indirizzo.