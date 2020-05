'Decreto Covid, accesso al credito: perchè Modena è la peggiore?'

'Apprendiamo che la Provincia di Modena è all’ultimo posto in Regione per le tempistiche di accesso al credito del Decreto Liquidità. Infatti, mentre a Modena sono necessari un mese e mezzo, a Ferrara il tempo di attesa è inferiore alle due settimane. Per questa ragione, con un’interrogazione ho domandato alla Giunta ed al Presidente Bonaccini se non si intenda intervenire per uniformare le tempistiche di accesso al credito e che giudizio dà degli aiuti per le imprese fornite dal Governo'. A intervenire sul tema dell'accesso al credito è il consigliere regionale di Fdi Michele Barcaiuolo.



'Ad oggi, la cassa integrazione è una chimera, i 600 euro alcuni imprenditori devono ancora vederli e la burocrazia paralizza totalmente la ripartenza: il 7% delle aziende rinuncerebbe infatti alla richiesta del credito a priori e ben 9 imprese su 10 non hanno ancora ricevuto il finanziamento - chiude Barcaiuolo -. Come temevamo fin dall’inizio, nonostante la garanzia dello Stato, le banche si stanno dimostrando restie nel concedere il credito, rendendo il Decreto Liquidità l’ennesimo buco nell’acqua di questo Governo'.