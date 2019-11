Delrio: 'Credo in Emilia Romagna vinceremo anche senza i 5 Stelle'

'Se il centrodestra prende l'Emilia Romagna è il segno di un radicamento del Paese di cui si deve prendere atto in modo profondo. Però io credo che noi vinceremo perchè combatteremo casa per casa, palmo a palmo anche senza i Cinque stelle accanto'. Il capogruppo Pd alla Camera, durante la registrazione di 'Accordi e Disaccordi', il talk politico condotto da, in onda sul Nove, si dimostra fiducioso sull'esito delle elezioni regionali in Emilia Romagna il prossimo 26 gennaio. Sul rapporto con il Movimento guidato da, l'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel governo Renzi spiega: 'Io già nel 2018 ero d'accordo, insieme all'ex segretario Pd- afferma - sull'andare a vedere tutte le carte anche con il Movimento 5 stelle, quanto meno per provarci, pero' non c'erano le condizioni'. Poi l'ex ministro affronta la situazione attuale del governo giallo-rosso: 'Adesso la direzione è quella, ma non è una direzione a tutti i costi. Ci deve essere chiarezza tra di noi perchè i matrimoni durano se c'è chiarezza. Per adesso è un fidanzamento. Bisogna - conclude Delrio - che si chiariscano tra di loro perchè non possono dire che stanno con noi, ma rimpiangono Salvini'.