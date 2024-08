Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo aver declinato all'ordine di rientrare nella propria camera detentiva l'uomo ha aggredito in maniera violenta gli operatori intervenuti sul posto.Tra questi anche il comandante del reparto, un ispettore, un assistente capo e due agenti.'Appare doveroso richiamare l'attenzione dei superiori uffici evidenziando un dato statistico che ha registrato negli ultimi due mesi l'arrivo di oltre venticinque detenuti provenienti da altre strutture per motivi di ordine e sicurezza.

Il sovraffollamento ha raggiunto numeri altisonanti e non consente di poter operare nella maniera più regolare possibile ed a fronte di un organico che annovera carenze asfittiche' - affermano Francesco Campobasso (segretario nazionale) e Gennaro Caruso (segretario provinciale)



'La struttura di Modena - proseguono - si ripropone al centro dell'attenzione dopo i gravi fatti del 2020 con situazioni stressanti che si ripropongono con l'attuale situazione emergenziale e con costanza giornaliera.Si resta sempre in attesa che il processo per le devastazioni e i disordini posti in essere venga definito quanto prima'.Il detenuto resosi responsabile dei disordini e dell'aggressione al personale è stato immediatamente trasferito al carcere di Piacenza.Solidarietà massima a tutto il personale coinvolto nella circostanza è giunta da parte del Sappe.