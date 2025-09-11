Guido Sola
Il carcere in Italia è incivile: calpestata dignità di detenuti e poliziotti
Oggi in carcere viene calpestata la dignità di tutti coloro che vi sono ristretti, poliziotti compresi. Bisogna iniziare a cambiare
Guido Sola
Modena, raccolta rifiuti: il cittadino non può verificare le aperture fatte
Modena, parcheggio Policlinico: un problema vero. E’ un tema di civiltà
Anziani e patente, ripensare le regole
Sicurezza a Carpi, sindaco si fermi prima di andare a fondo: situazione grave e i cittadini non si inventano nulla
Sicurezza a Carpi, caro sindaco Righi non basta dire che va tutto bene
Sicurezza a Carpi, caro sindaco Righi almeno si può copiare da Bellelli
Giovanardi insiste: 'Volley in piazza Roma, baracconata di chioschi desolatamente vuoti'
Emergenza medica, le scelte siano effettuate dalla Ctss su basi scientifiche