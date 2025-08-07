Carcere di Modena, detenuto appicca fuoco in cella: intossicati 11 agenti

Paura nel carcere Sant'Anna di Modena: un detenuto ha appiccato il fuoco in una cella e gli agenti intervenuti sono rimasti intossicati. In ospedale sono finiti 11 poliziotti penitenziari e lo stesso detenuto: due degli agenti avrebbero accusato sintomi da intossicazione piuttosto seri ma gli accertamenti sanitari sono ancora in corso. Sul posto sono subito intervenute tre ambulanze e l'automedica.

Al momento non è noto il motivo del grave gesto: sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. Lo scorso gennaio, in un episodio simile rimasero feriti due detenuti e intossicati nove poliziotti penitenziari. Erano stati gli stessi carcerati, anche in quel caso ad appiccare il rogo nella cella. Uno dei detenuti, un 25enne di origine marocchina era stato successivamente trasportato al Centro Ustionati di Parma.

