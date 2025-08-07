Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carcere di Modena, detenuto appicca fuoco in cella: intossicati 11 agenti

Carcere di Modena, detenuto appicca fuoco in cella: intossicati 11 agenti

Due degli agenti avrebbero accusato sintomi da intossicazione piuttosto seri ma gli accertamenti sanitari sono ancora in corso

Paura nel carcere Sant'Anna di Modena: un detenuto ha appiccato il fuoco in una cella e gli agenti intervenuti sono rimasti intossicati. In ospedale sono finiti 11 poliziotti penitenziari e lo stesso detenuto: due degli agenti avrebbero accusato sintomi da intossicazione piuttosto seri ma gli accertamenti sanitari sono ancora in corso. Sul posto sono subito intervenute tre ambulanze e l'automedica.
Al momento non è noto il motivo del grave gesto: sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. Lo scorso gennaio, in un episodio simile rimasero feriti due detenuti e intossicati nove poliziotti penitenziari. Erano stati gli stessi carcerati, anche in quel caso ad appiccare il rogo nella cella. Uno dei detenuti, un 25enne di origine marocchina era stato successivamente trasportato al Centro Ustionati di Parma.

Scandalo Amo, Platis (Fi): 'Dove sono rendiconti viaggi e spese di amministratore e direttore? Non risulta nulla'

Centri socioriabilitativi comunali: nuove rette basate sull'Isee dopo la bocciatura del vecchio regolamento

Pd Modena, nomina Menozzi a segretario, Dem della Bassa stroncano: 'Nessuna valenza politica'

'Modena, 7 mesi di lavori su Gigetto: ma per il Comune non doveva essere dismesso?'

West Nile a Modena, monitoraggio no-stop: 12 trappole per 'scovare' il virus

Modena, 18mila presenza per la mostra Paradise Lost alla Palazzina dei Giardini ducali

Modena, barbiere per 60 anni: Paolo Malerba chiude l'attività

Cardiologia di Baggiovara, intervento innovativo su un paziente fragile con grave stenosi aortica

Amo, altra clamorosa tegola: lettera Agenzia Entrate su anomalie Iva 2022 protocollata un giorno prima della scoperta dell'ammanco

Modena, in aumento i ricoveri per Ketamina

Modena, sportello sos truffa: boom di tentativi di raggiri telefonici

Modena, cambio al vertice della Guardia di Finanza

Modena, sospetto caso di Dengue: disinfestazione in via Braglia

Modena, via Emilia Ovest: circolazione sospesa dall'8 al 29 agosto