'Nonostante la sottovalutazione e la miopia del Governo, non smetteremo mai di denunciare la situazione in cui versa la Casa circondariale di Modena, e di chiedere che la si inserisca tra gli interventi di investimento prioritari almeno per il 2026. Depositeremo un’interrogazione per chiedere le ragioni, se ci sono, dell’esclusione di Modena dal Piano', concludono Vaccari e Rando.
'Emergenza carceri, Modena esclusa dal Piano del Governo'
Intervento dei parlamentari modenesi del Partito Democratico Stefano Vaccari ed Enza Rando
