Modena, asse Pd-Fdi sulla comunicazione: un'opposizione destinata a rimanere tale per i prossimi decenni
In base al patto Pd-Fdi, la stessa azienda di comunicazione redigerà i comunicati del primo partito di maggioranza e del primo partito di opposizione
I fatti parlano da soli. Fratelli d'Italia guidata dal capogruppo Luca Negrini, forte della superiorità numerica del proprio gruppo, ha deciso di rompere il fronte delle minoranze e di trovare un accordo col Pd per affidare a una stessa agenzia i fondi pubblici dei gruppi destinati alla comunicazione. La giustificazione tecnica - come abbiamo scritto - è che il vecchio metodo con affidamenti diretti non è gradito alla Corte dei Conti (e qui saranno tecnici e avvocati a valutare), ma è la declinazione politica a lasciare interdetti.
Non è detto che il piano vada in porto, ma la volontà espressa alla capigruppo dell'8 settembre è esattamente questa, con tanto di nomi delle tre aziende chiamate (in modo totalmente arbitrario) a presentare preventivi ad hoc (Mediamo, Ciao e Studio Savarin) e con lo stesso Negrini che, dopo aver sottoscritto il progetto presentato dal presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri (Pd), ha invitato i colleghi di centrodestra a stare attenti a non attaccare il Comune, inerpicandosi in un distinguo tra la struttura tecnica comunale e quella politica.
Ora, al di là dei formalismi, è evidente che in una realtà territoriale che non cambia da 8 decenni, politica e istituzioni si sono fuse da tempo in un connubio inestricabile.
Ma in fondo va bene così. A nessuno importa davvero. Nelle chat di Fdi si rinforza lo spirito di gruppo sottolineando che è stato il Pd ad accettare la proposta di Fdi e non viceversa, si scredita il quotidiano che ha dato conto in modo puntuale della riunione capigruppo e tra un emoticon d'applausi e uno smile si passa all'argomento successivo, aspettando di poter finalmente contare sui servizi (pagati con soldi pubblici) della stessa agenzia di comunicazione del Pd.
Giuseppe Leonelli
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, Festa dell'unità 'svuotata'. E non è una buona notizia nemmeno per la destra
Modena, la Menozzi applaude Reggianini (ex Amo) alla festa Pd: fedeltà alla ditta travalica prudenza
Aimag ciao: la presidente Ruggiero canta e applaude sulle note dei partigiani
Modena, Mezzetti tiene la barra dritta e isola la fronda Muzzarelli: Guerzoni e Bosi smentiti su SetaArticoli Recenti
Il caso Hera insegna, anche Seta va verso l'addio al controllo pubblico: Righi regista
Pd Modena, il segretario 'ripiego' ora è in pole per evitare il cambiamento di un congresso vero
Modena, bus in via Ragazzi 99: Bosi e Guerzoni insistono ma è in gioco la sicurezza dei cittadini
Scandalo Amo, da Mezzetti una lezione di coraggio a Bosi, al Pd e a Braglia