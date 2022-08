Di Battista: 'Grillo padre padrone, io sotto di lui non ci sto'

'Non ritengo ci siano le condizioni per una mia candidatura alle prossime elezioni politiche'. Lo ha detto Alessandro Di Battista postando un video sui social. 'Ho chiamato Conte e ho parlato con lui, nonostante nessuno del Movimento 5 stelle mi abbia chiamato, tranne Toninelli. Ho letto delle interviste e le più gentili erano ‘se torna si deve allineare’ e le meno erano ‘non abbiamo bisogno di lui perché è un distruttore tipo Attila’'. Con Conte dice di aver avuto 'una interlocuzione molto leale, è stato sempre sincero, per me è un galantuomo, ma abbiamo idee diverse', sottolinea, 'parlando con lui ho compreso che ci sono tante componenti dell’attuale M5s che non mi vogliono, da Grillo passando per Fico. Grillo fa ancora da padre padrone e io sotto di lui non ci sto, perché politicamente non mi fido di Grillo', aggiunge.