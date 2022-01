Di Battista: 'Rielezione di Mattarella è pericolosa per la democrazia'

'Dodici anni fa nasceva un movimento di cittadini all'insegna della difesa della legalità, dei beni comuni, della democrazia diretta, oggi più che mai unica chiave per evitare derive verticistiche, lobbistiche e partitocratiche. Nasceva e conquistava giorno dopo giorno speranza e fiducia soprattutto tra coloro che non avevano più speranza né fiducia. Era il 2009 e al governo c'era Forza Italia, proprio come adesso. Quel Movimento crebbe sì per demeriti altrui ma soprattutto per meriti propri. Crebbe grazie alle idee di Gianroberto (portate avanti soprattutto da Davide dopo la sua morte) e alla consapevolezza che solo mantenendo la barra dritta si sarebbe riusciti a navigare lontano. Quel Movimento credeva nel primato della Politica sulla finanza, sui tecnici e sui tecnicismi, su quella “partitocrazia” avversata da Berlinguer che nulla aveva ed ha a che fare con la Democrazia.'Io non ho nulla di personale contro Mattarella ma ritengo pericolosa per la democrazia la rielezione dello stesso Presidente della Repubblica. Lo sostenevamo tutti quanti quando venne rieletto Napolitano. Oggi lo sostengo solo io. Quei cittadini si ritrovano un banchiere definito da Cossiga “il liquidatore dell'industria pubblica italiana”, nonché corresponsabile del crac Monte dei Paschi di Siena, Presidente del Consiglio - continua Di Battista -. Si ritrovano tecnici su tecnici in posti di potere dove si prendono scelte politiche (oltretutto ricordo Grillo urlare nelle piazze “Piove, governo tecnico!”. Si ritrovano Gentiloni, uno dei grandi sconfitti alle ultime elezioni come massimo rappresentante in UE per l'Italia. Si ritrovano la Gelmini ministro, Brunetta ministro, quel Brunetta ritenuto dai suoi amici di partito un politico mediocre (ricorderete cosa diceva Tremonti di lui). Si ritrovano Presidente della Corte Costituzionale - dove dovrebbe esserci un “tecnico” - un politico della prima Repubblica, quel Giuliano Amato che chiamava Mussari per farsi finanziare il torneo di tennis di Orbetello e che coprì i buchi di bilancio non con la fine del clientelismo ma con un prelievo forzoso dai nostri conti-correnti. Ho fatto benissimo a non “immischiarmi” quando ho intravisto la degenerazione. Ho fatto benissimo a rifiutare “poltrone” quando ho compreso che tali proposte altro non erano che tentativi di zittirmi attraverso l'omologazione. E faccio bene ora a dedicarmi, da libero cittadino, a battaglie politiche (a cominciare dai referendum) provando - e non è facile – a farlo insieme a tante altre persone deluse come me. Inoltre racconterò ovunque (forse oggi mi crederà qualcuno in più) verità successe in questi mesi e in questi ultimi giorni perché ne sono stato testimone oculare. Per concludere dico che da anni è necessaria una riflessione politica all'interno del Movimento ma è vigliacco mettere oggi sul banco degli imputati l'ultimo arrivato che al netto di idee diverse su alcune questioni considero persona perbene e leale'.