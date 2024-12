Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

È un presagio, è un avvertimento. Per questo, animati non da desiderio di polemica ma dalla volontà precisa e ferma di costruire soluzioni e aprire una discussione vera sul destino industriale del nostro Paese'. Così Stefano Vaccari e Cecilia Guerra (Pd) intervengono sulle dimissioni di Tavares.'Data la situazione in cui versa il comparto, e anche la non rosea vicenda che vede coinvolti di lavoratori della Maserati a Modena, i 100 milioni di euro di buonuscita all'amministratore delegato Tavares non possono lasciarci indifferenti. Siamo davanti al rischio reale di scomparsa dell'automotive dall’Italia, e in tutto questo, dato che sentori e segni concreti delle difficoltà si rincorrono da mesi, cosa ha fatto e sta facendo il Governo? Chiediamo che venga in aula a riferirlo, e che lo faccia insieme al presidente di Stellantis John Elkann: non lo pretendiamo soltanto noi, ma migliaia di lavoratori del settore, centinaia di migliaia dell’indotto, e le loro famiglie'.