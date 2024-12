Diocesi di Modena e Carpi: avanti con la unificazione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Per l’area amministrativa sono stati prospettati rischi e opportunità di alcune ipotesi che condurranno ad un’unica struttura amministrativa a servizio del nuovo Ente, frutto dell’unificazione delle due Diocesi. Sempre considerando che la dimensione amministrativa ed economica segue proprie regole e priorità di carattere tecnico e giuridico, è stato condiviso come primo obiettivo di procedere ad una puntuale fotografia patrimoniale, economica, finanziaria e organizzativa dei due Enti - si legge in una nota -.

Sulla riorganizzazione territoriale della nuova Diocesi sono state prese in considerazione le variabili che possono determinare una suddivisione ideale dei Vicariati dal punto di vista delle dimensioni, del numero delle parrocchie, della popolazione, delle collaborazioni pastorali in essere o potenziali. Si è poi evidenziata la necessità di delineare le effettive responsabilità da affidare ai Vicariati e ai loro organismi, e di valutare quali ambiti di autonomia organizzativa e amministrativa delegare ai Vicariati. Questo cammino sarà accompagnato da un costante confronto con i Consigli presbiterali e pastorali a livello diocesano e vicariale. Per l’ambito della pastorale diocesana la proposta formulata prevede l’avvio di un percorso che favorisca la partecipazione “dal basso”, in stile sinodale, con la creazione di una commissione che verrà incaricata di elaborare un progetto di revisione della pastorale diocesana da sottoporre in una prima fase ai Consigli presbiterali e pastorali diocesani, già nella prima convocazione di gennaio. Il confronto conclusivo ha riguardato la realtà degli uffici diocesani nella prospettiva dell’unificazione delle due Diocesi, il loro numero e la possibilità di una nuova aggregazione per aree tematiche.

L’articolato percorso che porterà alla creazione di una nuova realtà frutto dell’unione delle Diocesi, ha ricordato l’arcivescovo Erio Castellucci in conclusione, richiede un costante aggiornamento dei passi compiuti che sarà documentato da un report trimestrale'.