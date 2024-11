Direzionale Manfredini, scivolone Fdi: la cordata ha comprato il Fondo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'In seguito alla mia interrogazione – prosegue Pulitanò – è emerso che, a otto mesi dal proclama di Muzzarelli, l’immobile risulta ancora intestato al Fondo Numeria Sviluppo Immobiliare, senza progetti concreti né richieste ufficiali agli atti comunali. Inoltre, nel documento si afferma che 'non risultano istanze relative all’edificio in oggetto e non è quindi possibile prefigurare né tempistiche, né ipotesi concrete relative alle funzioni da insediare o agli interventi di trasformazione dell’immobile'. È vergognoso che l’ex sindaco, oggi candidato alle regionali, abbia fatto uso di annunci vuoti per guadagnare consenso, mentendo spudoratamente a quei cittadini che per anni hanno sopportato il degrado intorno al Direzionale Manfredini, rimanendo dapprima delusi e, infine, presi in giro.

Oggi – conclude Pulitanò – prendiamo atto dell’ennesima bugia della giunta Muzzarelli ai modenesi. Si tratta di un fatto gravissimo per cui ci aspettiamo al più presto le scuse dell’ex-sindaco. Intanto, serve chiarezza rispetto al Direzionale Manfredini, che resta un’area abbandonata e mal frequentata, che di tanto in tanto torna alla ribalta delle cronache per episodi di spaccio e degrado'.



Ma la lettura di Fdi viene smentita dall'ex sindaco Muzzarelli che mostra anche le foto del rendering del progetto.'Si avvicina il voto e come da abitudine la destra diffonde fake news, in questo caso sul direzionale Manfredini - afferma Muzzarelli -. Ribadisco che, all’opposto di quanto dichiarato da FdI, la svolta per il direzionale Manfredini c’é già stata e anticipo anche che a gennaio inizieranno i lavori.

Quando a marzo ho detto che c’era stato il passaggio di proprietà, avevo le carte in mano, avendo seguito direttamente, pur nei limiti del mio ruolo, una trattativa così importante per la rigenerazione della città, attesa da tanto tempo: l’offerta di acquisto era stata accettata. La proprietà rimane del Fondo perché, come tutti tranne il candidato di Fratelli d’Italia autore della fake news hanno capito, la cordata ha acquistato direttamente le quote del Fondo. L’iter prosegue e finalmente verrà riqualificato un immobile di 38 mila metri quadri fermo da oltre venti anni, a vantaggio della bellezza e della sicurezza della città'.