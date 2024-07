Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Andiamo oltre le ideologie per presentare un candidato valido che possa permetterci di scardinare un apparato che da 50 anni vede sempre le stesse figure. Sono convinta che la Ugolini possa essere la persona giusta per far saltare gli schemi, portandoci al governo della regione, così come avvenuto in molte altre. Non posso che augurale buon lavoro, per questa dura campagna elettorale, dove mi vedrà schierata al suo fianco, affinché si possa raggiungere uno storico risultato, un po' come quello da me ottenuto alle politiche del 2022' - chiude Dondi.