Donna presa a bastonate, Negrini (Fdi): 'Dobbiamo costruire insieme una Modena sicura'

donna a bastonate nella giornata di ieri interviene il capogruppo di Fratelli d’Italia, Luca Negrini.'Siamo davanti a un episodio gravissimo che si aggiunge ad una lista sempre più folta di atti figli di un’incomprensibile violenza presente nella nostra città che non deve in nessun modo essere ignorata. È bene ricordare che sono stati registrati nell’ultimo anno due omicidi oltre a numerose aggressioni a qualsiasi ora, spesso in pieno giorno e spesso senza alcun apparente motivo. Occorre attuare una presa di coscienza necessaria da parte dell’Amministrazione, in discontinuità con quanto fatto dalla precedente gestione, per quella che è una battaglia che deve interessare ogni livello di ogni istituzione presente in città - afferma Negrini -.

Chiederemo all’assessore Camporota, non appena assumerà l’incarico, quali saranno le linee di indirizzo che reputerà necessario mettere in campo per i nostri uomini e donne della Polizia Locale anche sulla base della sua esperienza e nei rapporti istituzionali tra le parti. Inoltre ho proceduto ad inviare una richiesta di incontro al nuovo Prefetto così da poter, oltre a recapitare un benvenuto e un augurio di buon lavoro da parte di Fratelli d’Italia, avere la possibilità insieme ad una delegazione del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia di dialogare sulla situazione presente nella nostra città'.

'È evidente che episodi come quello registrato nella giornata di ieri evidenzino come occorra un reale cambio di passo anche nella collaborazione tra le parti politiche e tra i livelli istituzionali su un tema, quello della sicurezza dei cittadini e di Modena, che non può e non deve più essere contaminato da approcci prettamente ideologici o partitici. Confidiamo che non ci saranno in futuro contaminazioni nei rapporti con il Governo centrale come in passato è accaduto. Le strumentalizzazioni in tema sicurezza sono pericolose in quanto rischiano di offuscare il reale obiettivo che deve essere comune, per il quale siamo pronti a fare la nostra parte, ovvero una città sicura. Solo così riusciremo a collaborare costruttivamente nell’interesse dei modenesi che oggi, ancora più di ieri, meritano risposte. Infine vorrei mandare un augurio sincero di pronta guarigione alla vittima da tutto il gruppo consiliare e modenese di Fratelli d’Italia' - conclude Negrini.