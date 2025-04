Donna stuprata, FI Sassuolo: 'Urge verifica su accoglienza straniieri'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Innanzitutto il nostro conforto e solidarietà alla vittima innocente di un delinquente che l’ha aggredita e abusata . La misura è colma anzi lo è già da tempo ma l'ennesimo fatto di cronaca che ha colpito la donna a Magreta di Formigine indica la necessità di misure forti e straordinarie che, se necessario, portino anche anche alla chiusura delle comunità in attesa di ripristinarne le condizioni di sicurezza necessarie. Altrimenti cittadini si trovano ad essere due volte vittime, dell’aggressore e della mancata capacità della legge di tutelarle'. Così, in una nota congiunta, ilCoordinatore comunale di Forza Italia Sassuolo Claudia Severi, il Vicecoordinatore regionale Antonio Platis e il Consigliere comunale Davide Capezzera sulla grave violenza sessuale nei confronti di una donna di 65 anni avvenuto a Magreta di Formigine



'È necessario verificare il percorso che questo ragazzo ha fatto per evidenziare che cosa non ha funzionato. Troppo spesso dalle verifiche è emerso che o non si trattava di minori o non si trattava di minori soli. Se tali soggetti hanno una famiglia non vanno accompagnati qui.Purtroppo a differenza di quanto afferma il sindaco di Formigine, noi riteniamo che il problema non sia individuale bensì sociale. Il tentativo di derubricare ad un fatto isolato il singolo l'accaduto, è profondamente sbagliato. Perché ormai ogni giorno minori stranieri non accompagnati autori di reati e ospiti di strutture sono liberi di scorrazzare per le città e di minacciare e colpire i cittadini.È chiaro che il sistema di accoglienza in comunità, così come è strutturato, non garantisce in troppi casi né integrazione né educazione né tantomeno sicurezza sia all'interno della comunità che fuori.E ed è un problema sociale anche il fatto che la società paghi 100 euro al giorno per finanziare le comunità di accoglienza di minori stranieri che evidentemente non sempre svolgono bene la propria funzione. Se le comunità che accolgono i minori stranieri non accompagnati e autori di violenze non sono in grado di garantire la sicurezza, il loro servizio deve essere rivisitato fino ad essere anche sospeso. Non si può continuare così in nome della minore età e dell'accoglienza; a non prendere provvedimenti; non si può continuare a convivere con il rischio di essere aggrediti, derubati o come in questo caso, violentati. Che cosa e quanto altro deve ancora succedere per rendersi conto che il sistema di accoglienza così non va?' - concludono Severi, Platis e Capezzera.