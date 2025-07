Falso stupro di Vignola, il sindaco Muratori aveva scritto addirittura a Piantedosi

La notizia ufficializzata ieri dalla Procura di Modena relativa al fatto che lo stupro di metà giugno a Vignola non fu affatto uno stupro ( qui ) ha provocato la reazione indignata del sindaco Pd Emilia Muratori che ha parlato di 'grave danno di immagine per la città' attaccando l'opposizione di centrodestra per aver 'cavalcato le paure delle persone'.E' vero, il centrodestro usò questo episodio (rivelatosi falso) per attaccare il centrosinistra, ma non va dimenticato che anche il sindaco stesso cavalcò quello che si pensava essere il dramma di una donna, addirittura scrivendo al ministro dell'Interno Piantedosi per chiedere un incontro, vantandosi nella lettera di aver installato tante telecamere.'Le indagini sono in corso e come Amministrazione abbiamo dato la nostra piena collaborazione, auspicando che al più presto si possa arrestare l'aggressore. Fin dal primo momento abbiamo espresso vicinanza alla vittima di questa violenta aggressione. È lei la nostra prima preoccupazione. Siamo ugualmente molto preoccupati per l’allarme che un evento di questo tipo ha acceso nella nostra comunità - scriveva la Muratori -. Come sa chi segue l’attività dell’Amministrazione, molte azioni sono state già adottate in questi anni: le telecamere in centro ci sono e funzionano, la polizia locale ha la sede incentro storico, la presenza degli Street tutor è stata rafforzata proprio in queste settimane a tutela dell’estate dei vignolesi, le luci sotto i portici sono state installate non solo a scopo estetico ma proprio a scopo preventivo, i daspo urbani e le norme antibivacco sono in funzione da un paio di anni, in Prefettura abbiamo chiesto e ottenuto un Comitato per la sicurezza dedicato esclusivamente alla situazione di Vignola'.Insomma tra centrodestra e giunta Pd non si sa chi abbia fatto la figura peggiore, al pari di quella della presunta vittima che - in base alle parole della procura - si è inventata tutto.