Vignola, la Procura: 'Lo stupro di metà giugno? Totalmente infondato'

'Oggi, 14 luglio 2025, a seguito di approfondite indagini preliminari, questa Procura ha formalizzato richiesta di archiviazione per totale infondatezza della notizia di reato relativa all’aggressione e violenza sessuale denunciata come avvenuta in Vignola nella serata del 25 giugno'. Così, in una nota il procuratore di Modena, Luca Masini, ufficializza una netta svolta nelle indagini per la denuncia di stupro a Vignola di tre settimane fa. La notizia dell'episodio, con tanto di testimoni che soccorsero la presunta vittima, aveva provocato una serie di reazioni indignate e anche un corteo in piazza (nella foto) al quale aveva partecipato il sindaco Pd, Emilia Muratori.

'La presunta vittima aveva proposto denuncia/querela contro ignoti il successivo 26 giugno - afferma il dottor Masini -. Sono in corso i dovuti approfondimenti investigativi finalizzati a chiarire le motivazioni che hanno determinato la denunciante a proporre querela'.