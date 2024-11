E Fdi si riduce ad attaccare la Priolo per una gonna in tulle

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

la ritrae in un faccia a faccia istituzionale col presidente eletto della Regione Michele de Pascale.'E per confrontarsi sui temi più urgenti... Non poteva mancare una gonna in tulle rosa. Aveva anche le scarpette da ballerina?', è il commento lasciato da Pittalis. Insorgono le donne democratiche dell'Emilia-Romagna, con la portavoce reggente Marcella Zappaterra, che sottolinea come queste parole riducano 'l'autorevolezza di una donna da tempo impegnata nelle istituzioni a un'immagine stereotipata e sessista. Parole pertanto inaccettabili e offensive'.A chiudere il cerchio ci pensa la diretta interessata.

Ieri sera in un post su Instagram Irene Priolo condivide la notizia della polemica e afferma come sia 'incredibile che nel 2024 una donna venga criticata per una gonna anziché per le cose che dice o che fa'. 'Ho fatto per cinque anni l'amministratrice di questa Regione e prima, per dieci, la sindaca - sottolinea Priolo - Mi sono sottoposta al giudizio degli elettori per il mio operato, non per una gonna o un paio di pantaloni che indosso. Siamo a ridosso del 25 novembre: tutte le donne e tutti gli uomini, di qualsiasi orientamento politico, devono difendere la libertà delle donne di vestirsi e vivere come vogliono, senza sentirsi minacciate o giudicate. Ringrazio per i tanti messaggi di solidarietà ricevuti. E comunque lunedì sarò rigorosamente in tulle'.