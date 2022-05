E il tesoriere M5s pubblica la foto di Draghi al guinzaglio di Biden

Il premier Draghi al guinzaglio di Joe Biden. E' questo l'oggetto del murales pubblicato su Instragram dal tesoriere e deputato del Movimento 5 Stelle, Claudio Cominardi. Il presidente americano tiene il guinzaglio mentre nell'altra mano ha una borsa con disegnato sopra il Colosseo, mentre Romolo e Remo bevono 'liquid gas'. Claudio Cominardi, tesoriere del Movimento 5 Stelle è stato anche sottosegretario del governo Conte uno.Fredda la reazione dello stesso Giuseppe Conte: 'Adesso non mi fate parlare di una foto postata. Mi hanno detto che si tratta di graffiti, non diamo importanza'.'Quell'immagine è inaccettabile, ne prendo totalmente le distanze, noi come forza politica sosteniamo il governo, sosteniamo il Presidente del consiglio - ha detto invece il ministro degli Esteri Luigi Di Maio -. Quello non è diritto di critica, quello è qualcosa da cui prendere le distanze, spero che il movimento prenda le distanze il prima possibile'.