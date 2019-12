E l'ex governatore Errani fa emendamento da 400mila per celebrare Pci

'Mentre il Governo si inventa tasse di ogni tipo, la maggioranza che lo sostiene decide di spendere 400mila euro in due anni per festeggiare il centesimo anniversario della fondazione del Partito comunista italiano. Solo oggi, su protesta della Lega, l'emendamento alla Manovra, firmato dai parlamentari emiliani Daniele Manca, ex sindaco di Imola, Vasco Errani, ex presidente della Regione Emilia Romagna, e dal loro collega marchigiano Francesco Verducci, è stato accantonato. Questa è ancor oggi la fotografia della sinistra che governa la nostra Regione, a meno che Errani e compagnia non stiano pensando dinel 1921 insieme a Gramsci, ma che, per usare le sue parole 'si accorse dell'inganno', e partecipò alla Repubblica di Salò al fianco di Mussolini e per questo venne fucilato dai partigiani. Allora, cari compagni, nei 400mila euro che pensate di spendere per ricordare la fondazione del Pci legato a doppio filo per decenni al totalitarismo staliniano, vi ricorderete del fondatore Bombacci?' Così in una nota il senatore Lega Stefano Corti.