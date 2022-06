E' morto Antonio La Forgia, ex presidente della regione Emilia Romagna

L'ex presidente della Regione Emilia Romagna Antonio La Forgia è morto a 78 anni. Era in sedazione profonda dalla notte tra lunedì e martedì, percorso scelto, con consenso informato, dopo un anno e mezzo affetto da un tumore. Il decesso è stato certificato oggi alle 15 dal medico.La moglie, Maria Chiara Risoldi, ha raccontato il lungo addio al compagno sottolineando 'l'ipocrisia di una Paese che permette a una persona di interrompere le cure ma non consente di andarsene'.Nato a Forlì nel 1944, docente laureato in fisica, aderì al Partito comunista italiano e dal 1991 al 1993 fu segretario del Partito Democratico della Sinistra di Bologna, e dal 1993 al 1996 segretario regionale del PDS. Diventato presidente della Regione Emilia-Romagna il 5 giugno 1996, si dimise dall'incarico nel febbraio 1999 per partecipare alla costituzione del movimento politico prodiano “I Democratici”. Rieletto in Consiglio regionale nel 2000, ne fu presidente fino al 2005. Successivamente confluì nel partito de La Margherita e nel 2006 venne eletto alla Camera dei Deputati nella circoscrizione XI Emilia-Romagna tra le fila della lista L’Ulivo. Partecipò al processo di formazione del Partito Democratico e nel 2008 venne rieletto alla Camera nelle liste del Pd.