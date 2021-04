E' ufficiale: l'Emilia Romagna da lunedì torna arancione

Ora è ufficiale: l'Emilia Romagna torna in zona arancione da lunedì. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, è pronto a firmare in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 12 Aprile. Passano in arancione le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. Lo ha comunicato il ministero della Salute.