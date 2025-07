Ecco la grande sensibilità del consigliere Fdi: 'Con Ru486 si abortisce e si tira sciacquone'

'In Emilia-Romagna non c'è un problema per le donne che intendono abortire, con la pillola Ru 486 oggi l'Emilia-Romagna consente l'aborto a domicilio, si consente a una donna di abortire da sola nel bagno di casa, espellendo il feto e tirando lo sciacquone'. Lo ha detto, dai banchi del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, il consigliere di Fratelli d'Italia Priamo Bocchi, nell'ambito della discussione di una mozione sull'interruzione volontaria di gravidanza.

Parole che hanno sollevato la polemica, con durissime critiche alle sue parole da parte dei consiglieri di maggioranza, in particolare da Francesco Critelli (Pd) e Simona Larghetti (Avs), che ha definito le sue parole 'bestialità offensive'.

Un tema delicatissimo quello legato all'aborto che - soprattutto se affrontato da uomini - meriterebbe il silenzio. Invece il consigliere muscolare meloniano ha dimostrato con queste parole tutta la sua grande sensibilità.

Bocchi del resto non è nuovo all'utilizzo di espressioni che suscitano dibattito e polemiche in aula: nei mesi scorsi fu al centro delle contestazioni quando disse che in alcuni casi l'uomo è violento a causa della perdita di virilità.