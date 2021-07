Elezioni Bologna, sfuma l'ipotesi Cangini. La Lega impone Battistini

Dopo mille polemiche e rinvii il centrodestra è arrivato alla individuazione del candidato sindaco a Bologna. Il nome è quello di Fabio Battistini, poco fa anche Forza Italia ha dato il suo via libera, dopo quello di Fratelli d'Italia. Passa dunque la linea della Lega che ha imposto un civico a dispetto dell'ex direttore del Resto del Carlino, oggi parlamentare Fi Cangini.'Oggi Fratelli d'Italia ribadisce la disponibilità a sostenere la candidatura di Fabio Battistini a sindaco di Bologna - ha scritto stamattina Bignami - il bene di Bologna e l'unità della coalizione vengono prima di ogni cosa'.'Il Comune di Bologna è contendibile da tempo. La volta scorsa Matteo Salvini impose un candidato della Lega, questa volta ha imposto un candidato civico. Oggi come allora si è assunto una grossa responsabilità: spero che l'esito sia migliore - afferma non senza un accenno di polemica Andrea Cangini -. Un ringraziamento al presidente Silvio Berlusconi, a quanti in Fi si sono impegnati per la mia candidatura a sindaco di Bologna e ai tanti amici, conoscenti e personalità che, indipendentemente dal proprio orientamento politico hanno speso pubblicamente e privatamente parole lusinghiere nei miei confronti. Lo scorso dicembre i vertici del mio partito mi chiesero se sarei stato disponibile ad accettare la candidatura a sindaco: spinto dall'amore per la città e da un'insana passione politica, risposi di sì nella convinzione che il sistema di potere che da sempre governa Bologna fosse in crisi e che un cambiamento fosse non solo auspicabile, ma anche possibile. Dare a Bologna una visione di futuro mi era parsa una sfida avvincente - continua il parlamentare - e pazienza se avrei dovuto rinunciare a molto dimettendomi da senatore. Ma è andata diversamente e se cinque anni fa Salvini impose un candidato della Lega (cioè Lucia Borgonzoni poi sconfitta da Virginio Merola ndr), questa volta ha imposto un candidato civico. Oggi come allora si è assunto una grossa responsabilità: spero che l'esito sia migliore. A Battistini i più sinceri auguri di vittoria. Potrà, se crede, contare su di me'.