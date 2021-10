Elezioni comunali: affluenza ancora in calo a Pavullo e Finale E.

Ulteriore calo dei votanti nel primo dei due giorni di voto del secondo turno di ballottaggio che oggi, lunedì 18 ottobre, eleggerà i nuovi sindaci dei Comuni di Finale Emilia e Pavullo nel Frignano. Alle ore 23 a Finale Emilia aveva votato il 39,2% degli aventi diritto rispetto al 44,8 registrato alla chiusura dei seggi la domenica del primo turno. Calo analogo di circa 5 punti percentuali a Pavullo. Alla chiusura dei seggi domenica aveva votato il 40,8% degli aventi diritto, rispetto al 46,3 di due settimane fa. Oggi, lunedì 18 ottobre, la possibilità di votare i due candidati in lizza in lizza in ogni comune, fino alle ore 15.

