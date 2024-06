Elezioni Modena, colpo di scena: Ballestrazzi torna in Consiglio Comunale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Confermata la composizione del Consiglio comunale composto da 32 consiglieri: 22 spettano alla coalizione del sindaco che ha superato il premio di maggioranza (17 Pd, due Avs, uno ciascuno per Movimento 5 stelle, Modena civica e Azione) e gli altri alle minoranze con i candidati a sindaco Maria Grazia Modena e Luca Negrini, la coalizione del quale ottiene anche altri otto consiglieri: cinque per Fratelli d’Italia e uno a testa per la lista civica Negrini, per Forza Italia e per Lega Modena.



Ecco la composizione del Consiglio comunale con i dati ufficiali delle preferenze.



Partito Democratico: Federica Venturelli (2.064), Andrea Bortolamasi (944), Grazia Baracchi (909), Diego Lenzini (740), Andrea Bosi (639), Fabio Poggi (558), Antonio Carpentieri (549), Francesca Cavazzuti (544), Giulia Ugolini (536), Luca Barbari (527), Stefano Manicardi (504), Gianluca Fanti (477), Francesco Antonio Fidanza (396), Vittorio Reggiani (389), Vincenza Carriero (370), Federica Di Padova (342), Fabia Giordano (332).



I primi dei non eletti risultano essere: Alberto Bignardi (304), Lucia Connola (301), Anna De Lillo (288), Mattia Gualdi (278), Salvatore Mirabelli (274).

Alleanza Verdi Sinistra: Laura Ferrari (479 preferenze), Martino Abrate (341). Primo dei non eletti Corrado Cananiello (279).

Movimento 5 stelle: Giovanni Silingardi (212). Primo dei non eletti: Iman Sourour, 113 voti).

Modena Civica: Katia Parisi (712). Primo dei non eletti Rosario Maragò (257).

Azione con Calenda Siamo europei: Paolo Ballestrazzi (97). Primo dei non eletti Antonio Dell’Erario (93).

Luca Negrini, candidato sindaco

Fratelli d’Italia: Ferdinando Pulitanò (832), Daniela Dondi (382), Elisa Rossini (376), Paolo Barani (258), Dario Franco (201). Prima dei non eletti Lucia Palmieri (201).

Lista civica Luca Negrini sindaco: Andrea Mazzi (183). Prima dei non eletti Grazia Ruini (130).

Forza Italia: Piergiulio Giacobazzi (351). Prima dei non eletti Federica Fontana (114).

Lega Modena: Giovanni Bertoldi (164). Prima dei non eletti Valentina Mazzacurati (66).

Maria Grazia Modena, candidata sindaco della lista Modena per Modena. Primo dei non eletti Camillo Po (136 voti).