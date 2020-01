Elezioni Regionali, il segretario Pd Zingaretti a Modena per Bonaccini

Il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti è atteso nel modenese per giovedì 9 gennaio. Le tappe del suo tour sono ancora in fase di definizione, ma alcuni appuntamenti sono già definitivi. Zingaretti sarà al mercato di Vignola attorno alle 11.30. A seguire incontrerà gli imprenditori della zona Terre di Castelli nel corso di un pranzo di lavoro a invito presso il Ristorante Il Moretto. Nel pomeriggio è atteso a Modena per una iniziativa al Centro sociale Orti di San Faustino. Infine, a seguire, visiterà la mostra dedicata al 70esimo anniversario dell’Eccidio delle Fonderie Riunite che si inaugura proprio il 9 gennaio presso Ago- Modena Fabbriche Culturali.

“Il Pd è impegnato in una campagna elettorale cruciale per il buon governo delle nostre terre – conferma il segretario provinciale del Pd modenese Davide Fava – Insieme al segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti saremo in provincia e in città, tra la gente, incontrando cittadini, imprenditori, lavoratori e pensionati. In ascolto dei loro bisogni, per meglio progettare il futuro delle nostre comunità. Doveroso l’omaggio alle nostre radici e alla nostra storia con la visita alla mostra fotografica che ricorda l’episodio più drammatico delle lotte sindacali del dopoguerra. La nostra è una terra di diritti e di innovazione – conclude Davide Fava – come recita lo slogan scelto da Stefano Bonaccini “Emilia-Romagna, la forza delle persone”.