Lenzini (Pd): 'Il viceministro Sisto svilisce la Polizia locale, Fdi cosa ne pensa?'

'Qual è l’opinione di Fratelli d'Italia e del centrodestra modenese in merito alle parole per noi irricevibili del viceministro Sisto?'

Il segretario cittadino e capogruppo Pd in consiglio comunale Diego Lenzini ha espresso la propria solidarietà al corpo della Polizia Locale dopo le dichiarazioni del viceministro Sisto duramente contestate dal Sulpl, con cui viene negata la parificazione alle Forze dell’Ordine
'Riteniamo davvero inaccettabili e svilenti le recenti affermazioni del viceministro della Giustizia Sisto (nella foto) in merito alla mancata parificazione del corpo di Polizia Locale alle altre forze - ha dichiarato il capogruppo PD in consiglio comunale e segretario cittadino Diego Lenzini - a loro va quindi tutta la nostra solidarietà per il lavoro che quotidianamente mettono in campo nel presidio del nostro territorio cittadino'.
'Ricordiamo che nei giorni scorsi il viceministro, parlando al telegiornale di Telenorba, ha dichiarato che la Polizia Locale certamente non va parificata alla forze dell’ordine - sottolinea Lenzini - e tenuto conto dell’impegno concreto ad essa richiesto da questo governo per garantire la sicurezza urbana, tali dichiarazioni sorprendono e non poco, soprattutto nella continuamente sbandierata logica della sicurezza integrata in quanto, al di là delle considerazioni giuridiche, vi è anche un tema di pensiero politico che sottende a tali dichiarazioni'.
'Sul tema della sicurezza e del controllo del territorio ci chiediamo pertanto quale sia l’opinione di Fratelli d'Italia
e del centrodestra modenese in merito alle parole per noi irricevibili del viceministro Sisto - prosegue Lenzini, interrogandosi se - ancora una volta la destra modenese, che non perde occasione di richiedere alla nostra Polizia Locale un sempre maggiore presidio in termini di sicurezza urbana, sarà in ossequiosa difesa dei membri del proprio governo, oppure almeno per una volta starà dalla parte di Modena, dei modenesi e della sua PL'.
'Ci pare infatti una colossale contraddizione la tesi per cui la Polizia Locale, da un lato, risulti imprescindibile quando c’è da sopperire alle gravi carenze del governo nazionale in merito al presidio territoriale di Modena - attacca Lenzini - mentre dall’altro, la stessa venga ritenuta un corpo di polizia di serie b quando si tratta di riconoscere concretamente il suo operato. Noi restiamo coerenti con quanto sempre sostenuto e oltre a continuare a chiedere chiarezza al governo su un tema che riguarda e tocca da vicino tutti i cittadini modenesi - conclude Lenzini - proprio perché riconosciamo l’importante ruolo di presidio e controllo che ricopre in città, vogliamo esprimere il nostro sincero ringraziamento alle donne e agli uomini della Polizia Locale di Modena'.
