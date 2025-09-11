Lenzini (Pd): 'Il viceministro Sisto svilisce la Polizia locale, Fdi cosa ne pensa?'

'Riteniamo davvero inaccettabili e svilenti le recenti affermazioni del viceministro della Giustizia Sisto (nella foto) in merito alla mancata parificazione del corpo di Polizia Locale alle altre forze - ha dichiarato il capogruppo PD in consiglio comunale e segretario cittadino Diego Lenzini - a loro va quindi tutta la nostra solidarietà per il lavoro che quotidianamente mettono in campo nel presidio del nostro territorio cittadino'.
'Ricordiamo che nei giorni scorsi il viceministro, parlando al telegiornale di Telenorba, ha dichiarato che la Polizia Locale certamente non va parificata alla forze dell’ordine - sottolinea Lenzini - e tenuto conto dell’impegno concreto ad essa richiesto da questo governo per garantire la sicurezza urbana, tali dichiarazioni sorprendono e non poco, soprattutto nella continuamente sbandierata logica della sicurezza integrata in quanto, al di là delle considerazioni giuridiche, vi è anche un tema di pensiero politico che sottende a tali dichiarazioni'.
'Sul tema della sicurezza e del controllo del territorio ci chiediamo pertanto quale sia l’opinione di Fratelli d'Italia
'Ci pare infatti una colossale contraddizione la tesi per cui la Polizia Locale, da un lato, risulti imprescindibile quando c’è da sopperire alle gravi carenze del governo nazionale in merito al presidio territoriale di Modena - attacca Lenzini - mentre dall’altro, la stessa venga ritenuta un corpo di polizia di serie b quando si tratta di riconoscere concretamente il suo operato. Noi restiamo coerenti con quanto sempre sostenuto e oltre a continuare a chiedere chiarezza al governo su un tema che riguarda e tocca da vicino tutti i cittadini modenesi - conclude Lenzini - proprio perché riconosciamo l’importante ruolo di presidio e controllo che ricopre in città, vogliamo esprimere il nostro sincero ringraziamento alle donne e agli uomini della Polizia Locale di Modena'.