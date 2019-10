Elezioni regionali, Pd: Bonaccini non si tocca

L'accordo col Pd sul nome del governatore uscente Stefano Bonaccini 'e' complicato'.e ricordano che in ogni caso l'ultima parola sull'intesa coi dem per le prossime regionali spetta comunque alla base M5s. Cosi' Andrea Bertani, capogruppo dei pentastellati in Emilia-Romagna, smorza le nette dichiarazioni della 5 stelle Maria Edera Spadoni, vicepresidente della Camera, che oggi in un'intervista al 'Corriere di Bologna' ha posto come condizione per l'alleanza col Pd il passo indietro di Bonaccini. 'Se si vuole cominciare a ragionare di temi, e' il momento di farlo- dice invece Bertani, questa mattina a margine dell'Assemblea legislativa- e su questi temi serve una discontinuita' forte rispetto a quanto fatto fino a oggi. Poi vale anche il fatto che i temi vengono portati avanti sulle gambe delle persone e su questo bisogna sicuramente ragionarci insieme'. Ma quindi c'e' un veto dell'M5s sulla ricandidatura del governatore? 'Su questo bisogna ragionarci insieme- afferma il capogruppo in Regione- ovviamente e' complicato ragionare con chi fino ad ora ha portato avanti temi che non erano nei toni con cui noi vogliamo andare avanti'. Il leader M5s Luigi Di Maio, ricorda Bertani, 'ha parlato di patti civici nelle Regioni, ma ha anche detto che ogni Regione ha una storia a se' e su questo noi valuteremo insieme alla nostra base e ai nostri elettori.Invece si e' riusciti a dare la precedenza agli interessi del Paese e degli italiani e a superare le preclusioni.replica alle dichiarazioni della vicepresidente della Camera, la 5 stelle Maria Edera Spadoni, che in un'intervista al 'Corriere di Bologna' ha posto la condizione del passo indietro del governatore Stefano Bonaccini per raggiungere l'accordo tra Pd e M5s alle prossime regionali in Emilia-Romagna. Un veto che pero' viene rimpallato da Calvano, che parlando alla Dire invita invece a proseguire 'il lavoro per mettere in campo nuove idee per la nostra regione. La svolta verde che abbiamo proposto e' una di queste, ma ce ne saranno altre, che potranno diventare un terreno di interlocuzione reale dentro il centrosinistra e con la societa' civile. Siamo pronti a confrontarci su questo anche con l'M5s', afferma il segretario regionale del Pd. E il capogruppo di Sinistra italiana, Igor Taruffi, rimarca: 'L'accordo coi 5 stelle e' strategico. Partiamo dai temi su cui e' possibile raggiungere l'intesa, i nomi vengono dopo'.Nel giorno del veto di Maria Edera Spadoni (peraltro 'corretta' da versioni molto piu' possibiliste dai 5 stelle di viale Aldo Moro), il capogruppo Pd in Regione Stefano Caliandro invita a lasciar perdere quella strada una volta per tutte. Il Pd regionale ha gia' scelto il suo candidato, che ritiene il migliore possibile, per le elezioni del 26 gennaio 2020. 'Credo sia un modo sbagliato di discutere- dice Caliandro- a Roma abbiamo usato il metodo Conte, lo stesso metodo penso debba essere usato per l'Emilia-Romagna. Bonaccini e' un presidente che ha ottenuto grandissimi risultati in questi cinque anni, ha dato un grande rilancio al nostro sistema industriale, all'occupazione, all'export e soprattutto ad una sanita' d'eccellenza. Su questo programma si ripresenta e ha dato una grande disponibilita' ad allargare, a confrontarsi, a creare una contaminazione di programmi. Non si capisce dunque perche' oggi dovremmo accettare la logica dei veti'. Una logica, sottolinea Caliandro, 'che non e' carina nemmeno nei confronti di chi la propone. Ci si aspetta quando si parla dell'interesse dei cittadini che si discuta di cosa serve a loro'.