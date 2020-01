Elezioni regionali, sfida aperta tra i candidati: ecco i ticket Pd

Verosimilmente in caso di vittoria i posti disponibili per i Dem modenesi saranno solo tre e così - tra gli otto candidati Pd in corsa alle Regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio - è iniziata una sfida all'ultimo 'santino' elettorale. I ticket consolidati sono quelli che unisconoedimpegnati sul difficilissimo terreno della Bassa sempre più leghista ea Modena città. Boschini e Maletti, entrambi espressione del mondo cattolico, sono infatti costretti a correre appaiati, ma difficilmente potranno farcela entrambi. Al momento appare avvantaggiata Francesca Maletti che può pescare su una estesa base elettorale nel mondo del volontariato e delle Acli, anche se Boschini può contare sull'effetto-conferma dopo 5 anni in viale Aldo Moro e su endorsement espliciti inaspettati (a partire da quello importante dell'emittente televisiva Tvqui di proprietà di, tv che ha indicato proprio Boschini come il candidato Pd da sostenere, insieme ad altri 4 di altrettanti altri partiti).Palma Costi invece appare avvantaggiata su Campedelli anche se il tema della ricostruzione post sisma (insieme a quello dell'ospedale di Mirandola) potrebbe diventare un boomerang per l'assessore uscente.Più difficile la corsa della giovane formiginesee diin Appennino, mentre nutre qualche speranzache può contare sui consensi di una roccaforte come Castelfranco Emilia. Appare solitaria infine la corsa dell'ex grillino, forse il meno attivo in casa Pd in questa campagna elettorale.