'Elezioni regionali, sul candidato deciderà Berlusconi'

Nessuna preclusione sul nome di Lucia Borgonzoni ma fini al tavolo nazionale altre ipotesi sono aperte. Il neo commissario regionale di Forza Italia Andriano Paroli si presenta a Modena con i vertici del partito e gli eletti, e lancia la campagna: 'Vogliamo intercettare il popolo di centro destra che è maggioranza nel paese e può esserlo anche in Emilia-Romagna'



Ex sindaco di Brescia, Paroli è stato scelto da Berlusconi per guidare il partito in regione. Le elezioni del 26 gennaio, con la chiusura delle liste il 27 dicembre, sono di fatto alle porte, e spetta a lui serrare le fila. A partire della sintesi sul nome del candidato presidente. 'Nessuna preclusione rispetto al candidato Lucia Borgonzoni, espressa dalla Lega che ad oggi è oggettivamente il partito numericamente più forte, ma l’ultima parola, e l’eventuale no definitivo ad altri nomi arriverà solo dal tavolo nazionale, tra gli alleati di centro destra, dove saranno valutati anche altri nomi nomi forti della società civile'. Fratelli d’Italia su quel tavolo ha posto proprio il nome dell’ex coordinatore regionale azzurro, passato a Fratelli d'Italia, e predecessore di Paroli alla guida del partito in Emilia Romagna, Galeazzo Bignami.



'Una cosa però è certa. Il centro destra correrà unito perché il centro come tale, come è sempre stato, unito vince, ha vinto in tante regioni, è capace di esprimere governi forti come in Lombardia ed unito deve essere e presentarsi anche in Emilia-Romagna'