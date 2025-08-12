Emilia Romagna, Evangelisti (Fdi): 'Davanti a sede Giunta de Pascale biglietto da visita indegno'

'Se qualcuno avesse voluto realizzare un’installazione artistica per raccontare il degrado urbano, avrebbe potuto semplicemente fotografare il piazzale di via Aldo Moro, civico 52, sede della Giunta regionale. Materassi sporchi, cartoni, bottiglie vuote, resti di cibo e rifiuti accatastati: uno scenario da periferia abbandonata, peccato che siamo di fronte alla vetrina istituzionale della Regione Emilia-Romagna. E no, non stiamo parlando di un episodio sporadico: questa situazione, oggi documentata dalle foto che alleghiamo, era già stata denunciata mesi fa dalla sottoscritta, ma come spesso accade con la Giunta de Pascale, le segnalazioni di Fratelli d’Italia vengono sistematicamente ignorate'. Così Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Assemblea legislativa.

'È sconfortante vedere che, a poche decine di metri dagli uffici dove si discute di milioni di euro di bilancio, nessuno trovi il tempo – o la volontà – di garantire un minimo di decoro. La scena che si presenta oggi ai cittadini, ai lavoratori della Regione e ai visitatori, è un mix tra una discarica e un dormitorio di fortuna, con tanto di rifiuti alimentari lasciati a marcire sotto il sole. Una cartolina di Ferragosto che il presidente de Pascale dovrebbe incorniciare nel suo ufficio, come simbolo del suo concetto di ‘accoglienza’ e ‘cura degli spazi pubblici’. Ci chiediamo – conclude Evangelisti – se per questa Giunta il problema sia invisibile, irrilevante o semplicemente imbarazzante da affrontare. Nel frattempo, la sede della Regione Emilia-Romagna resta circondata da sporcizia e incuria, mentre ai cittadini viene chiesto di credere in una amministrazione ‘vicina’ ai loro bisogni. Vicina, forse, solo per geografia'.

