Enrico Aimi manca la riconferma di un soffio: 'La vita è anche questa'

'Dopo una lunga notte al cardiopalma vi comunico che, purtroppo, non ce l’ho fatta ad essere rieletto al Senato. È sfumato il seggio uninominale per un 1.4 % circa: 37,78 per PD e alleati, contro 36,37 della nostra coalizione. Il centrodestra è stato molto unito e questo è un valore; per tale ragione desidero stringere virtualmente la mano anche a tutti coloro che votando per la coalizione mi hanno dato la loro fiducia in un collegio - Modena/Reggio Emilia - che partito blindato per le sinistre è finito assolutamente contendibile'. A parlare è Enrico Aimi che oggi ( come pubblicato in mattinata da La Pressa) lascia il suo seggio in Senato non riuscendo nell'impresa della riconferma.'Purtroppo anche l’altro mio collegio plurinominale non è scattato per un soffio: lo 0,16%. Una beffa. Ma la vita è anche questa è bisogna saper accettare ciò che viene.'La vittoria nazionale del centro destra e la sconfitta, nel collegio modenese, della coalizione di centro sinistra, rappresentano un segnale importante di cambiamento anche in vista delle prossime elezioni amministrative. Nella carta politica della regione il rosso è ormai rimasto una macchia sempre più piccola limitata ad alcuni territori della provincia di Modena a Reggio Emilia. Siamo soddisfatti sia per la grande vittoria del centro destra, un governo finalmente legittimato dal popolo, e sia per il ruolo determinante avuto da Forza Italia e dal nostro leader nazionale Silvio Berlusconi. Un ruolo evidente anche dai risultati ottenuti a Modena dove il partito ha registrato un forte recupero rispetto alle regionali, superando il 6% a livello provinciale, con il solo rimpianto di non vedere riconfermato Enrico Aimi al Senato. Ora, forti di queste affermazioni locali e nazionali, guardiamo avanti. Perché insieme al futuro dell’Italia c’è da costruire anche quello di Modena' - aggiunge il coordinatore provinciale di Fi Piergiulio Giacobazzi.