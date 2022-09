Senato Emilia Romagna: ecco gli eletti al plurinominale

Si completa con i seggi plurinominali il quadro dei senatori Emiliano Romagnoli. Fratelli d'Italia, forte di un consenso pari al 24.97%, dovrebbe eleggere tre candidati, due a Bologna e uno a Modena, che si vanno a sommare ai tre eletti negli uninominali. In questo modo la squadra emiliano-romagnola al Senato di Fdi sarà composta dal modenese Michele Barcaiuolo, da Marco Lisei, da Marta Farolfi, Alberto Balboni e uno tra Domenica Spineli e Alessandro Aragona. Nomi ai quali si aggiunge quello di Daniela Dondi alla Camera.La Lega elegge un senatore in Regione e Lucia Borgonzoni dovrebbe avere la meglio sul modenese Stefano Corti, nonostante il miglior risultato percentuale (ma non sufficiente) della Lega a Modena rispetto alla Romagna. Fuori anche, con questi numeri, Enrico Aimi di Forza Italia, già sconfitto di misura all'uninominale da Enza Rando.Il Pd elegge due senatori uno nel collegio di Bologna e uno di Modena (Graziano Delrio e Sandra Zampa), Sinistra e Verdi dovrebbero portare in Parlamento Pippo Civati, il Movimento 5 Stelle un senatore a Bologna, Marco Croatti, e così pure Azione-Italia Viva, Lisa Noja o lo stesso Calenda.