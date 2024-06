'Esclusi dalla giunta, il sindaco ci ripensi: sua la responsabilità'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Mezzetti si è assunto la responsabilità politica e personale di dirci di avere scelto Azione a noi, nonostante Azione avesse meno voti, per accordi politici in vista delle elezioni regionali. Una motivazione che contrasta anche con ciò che lo stesso Mezzetti aveva detto e si era impegnato a fare, ovvero che in giunta le forze di coalizione elette in consiglio avrebbero avuto una rappresentanza e soprattutto di avere costruito la giunta tenendo conto della rappresentanza delle liste e l'interesse della città. Escludere Modena Civica è sbagliato e inammissibile, nel metodo e nel merito' - affermano Maragò e Parisi. 'Senza considerare che la nostra è l'unica Forza Civica della coalizione eletta in consiglio comunale, è espressione degli interessi dei cittadini modenesi e non di manovre politiche che nulla hanno a che fare con le cose da fare per la città e per le quali i cittadini ci hanno dato il loro voto' - sottolinea Katia Parisi.







'Oggi siamo a chiedere che il sindaco ripensi e riveda la sua scelta che, per quanto sappiamo, è solo sua e non condivisa nemmeno col PD. La solidarietà che ci è arrivata da Venturelli, Carpentieri, arrivando a Muzzarelli conferma che la responsabilità della nostra esclusione è solo ed esclusivamente sua e di questo dovrà rispondere se non a noi ai cittadini ed in particolare quelli che ci hanno eletto e che ci hanno dato il loro voto per essere rappresentati non solo in Consiglio ma anche al governo della città' - affermano i rappresentanti di Modena Civica che alla domanda relativa al da farsi se le cose non cambiassero nei giorni che dividono alla presentazione della giunta, il prossimo lunedì, rispondono: 'Aspettiamo il primo luglio'.