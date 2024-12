Fabbri presidente Assemblea regionale: Arletti manca la vicepresidenza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Oggi la nostra è una terra ferita dagli eventi ambientali estremi, diventati ormai ordinari, che saprà però riscattarsi ancora una volta solo se questo diventerà l’obiettivo di tutti noi, perché i cittadini chiedono certezze e vogliono vedere le Istituzioni, tutte, unite nel dare risposte. Dobbiamo essere quindi all’altezza della storia di questa terra e raccogliere il testimone di chi ci ha preceduto. Chi conosce il mio percorso sa quanto io sia legato alla mia comunità, l’appennino, e voglio evidenziare che questo prestigioso incarico sia un forte segnale che questa Assemblea sta dando a sostegno di tutti i territori fragili di questa Regione. E’ da qui che nasce innanzitutto questo grande senso di orgoglio che sento oggi, che non è mio ma di tutti i cittadini di questi territori che aspirano ad avere sempre più centralità nel dibattito pubblico'.

Maurizio Fabbri si è così rivolto all’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna nel suo primo discorso dopo essere stata eletto presidente dell’Assemblea di viale Aldo Moro, ricevendo 49 voti su 50 votanti (tutti i consiglieri tranne se stesso che s è astenuto).

Il vicepresidente, insieme a Barbara Lori del Pd, è Giancarlo Tagliaferri, di Fratelli d’Italia che ha superato la collega di partito, Annalisa Arletti.

Questora per la maggioranza la dem ferrarese Marcella Zappaterra, mentre per l’opposizione - come previsto - Valentina Castaldini di Forza Italia. Il segretario, per la maggioranza è il modenese Paolo Trande, di Avs, per l’opposizione, il meloniano Luca Pestelli.

Capogruppo Pd è Paolo Calvano, Marta Evangelisti guida Fratelli d’Italia e Pietro Vignali Forza Italia.