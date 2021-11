Falsa notizia stupro, Muzzarelli: 'La 13enne è vittima di se stessa'

Modena non si gira dall’altra parte.Non ci basta sapere che non si tratta di uno stupro, come purtroppo è stato qualificato in un primo momento facendo pensare a un’aggressione. La decisa smentita delle Procure di Modena e dei Minori fa chiarezza su questo aspetto che ha tenuto in ansia la città.Però, appunto, non ci basta sapere che non si tratta di uno stupro, perché ciò che è avvenuto l’altra sera non ci può lasciare indifferenti.Non possiamo pensare che, non essendosi compiuto il grave e violento reato, ciò che è successo sia comunque da accettare come normalità.Hanno fatto bene, quindi, coloro che si sono preoccupati di ciò che avveniva sulle gradinate e hanno segnalato una situazione che li ha sconcertati.È così che agisce una comunità: ci si preoccupa degli altri, soprattutto di chi pare essere più debole.E quella ragazzina aveva bisogno di aiuto.Vittima più volte: dell’abuso di alcol, forse di amicizie sbagliate e, sicuramente, di se stessa.È vero, non è solo un problema di ordine pubblico e sicurezza urbana che si può risolvere con più forze dell’ordine, con più telecamere, con più controlli. Tutto ciò sicuramente è utile alla città e stiamo lavorando per migliorare ancora, intensificando, per esempio, i controlli su chi vende alcolici ai minori.Ma non è solo questo lo sforzo che dobbiamo fare per tendere la mano a lei e a quei tanti ragazzi ancora impreparati alla vita, anche a coloro che pare abbiano cercato di “difenderla” da chi la stava davvero aiutando.Perché anche loro evidentemente sono vittime di un disagio in cui rischiano di bruciare la propria giovinezza: una sbagliata concezione di amicizia, dove non ci si fa carico di chi ha bisogno; la mancanza di educazione all’affettività, senza rispetto per il proprio corpo e per quello altrui; un abuso di alcol e di sostanze, forse per colmare un vuoto che ha bisogno di maggiore attenzione dal mondo degli adulti.Le istituzioni, la scuola, l’associazionismo, le famiglie forse non colgono sempre la richiesta di aiuto che arriva dai ragazzi, soprattutto dopo questi quasi due anni sconvolti dalla pandemia.Abbiamo di fronte una sfida educativa da affrontare moltiplicando gli sforzi, cercando di riconoscere i segnali del disagio e proponendo opportunità per accompagnare il percorso di crescita delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Anche rafforzando la rete dei servizi sociali e sperimentando forme innovative di coinvolgimento con tutte le agenzie educative del territorio.'È vergognosa e inaccettabile la speculazione politica che parte della destra modenese ha effettuato nelle ultime 48 ore, in merito alla vicenda della minorenne ubriaca soccorsa al Novi Sad sabato sera dalla polizia municipale e dalle guardie zoofile - scrive il Pd in una nota -. Come hanno chiarito oggi, in modo puntuale, le Procure di Modena e dei Minori di Bologna, non ci sono state né violenza sessuale né riprese video. I Pm aggiungono poi che la notizia circolata ieri, con violenza inaudita, sui social e sui canali mediatici tradizionali, ‘non rispecchia la realtà dei fatti ed è ben lungi dal costituire l'allarmante atto criminale rappresentato pubblicamente’, in quanto la 13enne coinvolta era ‘intenta a uno scambio di effusioni’ con il proprio fidanzato. È irresponsabile quindi da parte degli esponenti di Lega e Forza Italia parlare prima ancora di conoscere con esattezza i fatti e le circostanze, ancora di più in una situazione dove sono coinvolti minori che, per il loro status, sono molto tutelati dal nostro sistema giudiziario. Ci si aspetterebbe da chi ha usato certi toni una marcia indietro se non addirittura delle scuse alle famiglie coinvolte e a tutta la comunità modenese, ma sappiamo che questo difficilmente avverrà. Quello che è successo, comunque, non può lasciare nessuno indifferente, soprattutto in una città con i valori e la storia di Modena. Non è accettabile che, a causa dell'alcol, dei ragazzini perdano la coscienza e il controllo delle proprie azioni mettendo a repentaglio la propria salute e sicurezza, per di più in luogo pubblico. Questo episodio, come sottolinea sempre la nota delle Procure, mette in luce un problema che più volte abbiamo evidenziato come Partito democratico. Esiste un preoccupante e diffuso utilizzo da parte dei giovani e giovanissimi di alcolici e superalcolici, al fine di ‘sballare’ e legittimarsi socialmente nei gruppi sociali di riferimento. È il cosiddetto 'binge drinking' su cui l'amministrazione comunale è al lavoro da tempo con progetti ed iniziative di prevenzione e controllo che dovranno proseguire anche in futuro. È un problema serio e delicatissimo che non si risolve sbattendo mostri minorenni in prima pagina, che questa volta nemmeno ci sono, ma unendo le forze tra istituzioni, forze dell'ordine, famiglie e tutte le cosiddette agenzie educative che hanno a che fare con il percorso di crescita e formazione dei nostri figli e nipoti. Vanno infine ringraziate sia le guardie zoofile che la polizia locale in quanto il pronto intervento sul campo ha evitato guai peggiori per tutti i giovani coinvolti. Abbiamo poi piena fiducia nel lavoro della magistratura su una vicenda così sensibile e dolorosa'.